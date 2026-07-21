Школьник планировал спалить церковь по заданию террористов из ИГ В Германии школьника заподозрили в подготовке поджога церкви по заданию ИГ

Школьника заподозрили в подготовке поджога церкви в немецком городе Хамм по заданию «Исламского государства» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), сообщает Bild. По его информации, 16-летний юноша собирался поджечь здание независимой христианской общины и уже изучал место будущего нападения.

По версии следствия, подросток начал радикализироваться в 2023 году и общался с человеком, близким к ИГ. Предполагается, что сначала он хотел уехать на территорию группировки, однако посредник убедил его совершить нападение в Германии. Школьник также публиковал пропаганду ИГ в соцсетях.

Следователи отметили, что молодой человек пытался отрепетировать поджог, запустив новогоднюю ракету в охотничью вышку. Из СИЗО злоумышленника перевели в подростковую судебно-психиатрическую клинику. Экспертиза считает его вменяемость ограниченной, поэтому пока неясно, сможет ли он в полной мере отвечать за свои поступки.

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