Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
21 июля 2026 в 15:08

Школьник планировал спалить церковь по заданию террористов из ИГ

В Германии школьника заподозрили в подготовке поджога церкви по заданию ИГ

Подписывайтесь на нас в MAX

Школьника заподозрили в подготовке поджога церкви в немецком городе Хамм по заданию «Исламского государства» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), сообщает Bild. По его информации, 16-летний юноша собирался поджечь здание независимой христианской общины и уже изучал место будущего нападения.

По версии следствия, подросток начал радикализироваться в 2023 году и общался с человеком, близким к ИГ. Предполагается, что сначала он хотел уехать на территорию группировки, однако посредник убедил его совершить нападение в Германии. Школьник также публиковал пропаганду ИГ в соцсетях.

Следователи отметили, что молодой человек пытался отрепетировать поджог, запустив новогоднюю ракету в охотничью вышку. Из СИЗО злоумышленника перевели в подростковую судебно-психиатрическую клинику. Экспертиза считает его вменяемость ограниченной, поэтому пока неясно, сможет ли он в полной мере отвечать за свои поступки.

Ранее сотрудники ФСБ успешно предотвратили теракт на крупном промышленном объекте на Урале, который планировали украинские спецслужбы. 60-летний житель Тюмени, причастный к его подготовке, был ликвидирован. Мужчина при задержании открыл огонь из автомата по силовикам.

Европа
Германия
ИГ
поджоги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пенсионера насмерть придавило дерево во время урагана на Урале
Скончался народный художник России Владимир Пименов
Самолет ВВС США подал сигнал бедствия у берегов Ирана
Мирный житель погиб и двое пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область
Гастроэнтеролог напомнила, как правильно выбирать арбузы и дыни
Появились подробности о состоянии раненного в Сватове 10-летнего мальчика
Психолог назвала неочевидную пользу экстремальных хобби
В России создают уникальную ИИ-систему для контроля сахара при диабете
ВСУ нанесли удар по вокзалу в российском городе
Сценарная лаборатория V фестиваля «Одна шестая» представила новых кураторов
Онищенко озвучил, до какого возраста россияне остаются активными
В Черногории назвали условие партнерства России и Евросоюза
Школьник планировал спалить церковь по заданию террористов из ИГ
Путин утвердил нового посла в Сомали и Джибути
Российский военный корабль открыл огонь у берегов Британии
Астрахань будут готовить к эшелонированной обороне
Удары возмездия ВС РФ по Украине 21 июля: как Россия отвечает на атаки ВСУ
Госдума приняла закон об импортном демпфере на дизельное топливо
Экс-нардеп оценил перспективы протестов против мобилизации на Украине
Врач дал советы, как помочь при обмороке
Дальше
Самое популярное
Новые правила строительства на даче с 2026 года: что можно, а что снесут
Семья и жизнь

Новые правила строительства на даче с 2026 года: что можно, а что снесут

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном
Спорт

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном

Заготавливаю крыжовник с мятой на зиму — компот «Мохито» пьется на раз, лучше любого лимонада
Общество

Заготавливаю крыжовник с мятой на зиму — компот «Мохито» пьется на раз, лучше любого лимонада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.