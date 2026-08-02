Число пострадавших при взрыве на свадьбе в КЧР возросло

Число пострадавших при взрыве на свадьбе в КЧР возросло Число пострадавших при взрыве газа на свадьбе в КЧР увеличилось до 11 человек

Число пострадавших в результате взрыва газового баллона на свадьбе в Карачаево-Черкесии увеличилось до 11 человек, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона. Шестеро из них госпитализированы.

По уточненным данным, в результате взрыва газового баллона пострадали 11 человек, шесть из них госпитализированы, — говорится в сообщении.

Чрезвычайное происшествие произошло под навесом в частном доме города Усть-Джегута. По предварительным сведениям, в момент инцидента хозяева отмечали свадьбу.

На месте происшествия зафиксировали хлопок газовоздушной смеси без последующего возгорания. Всем получившим травмы была оперативно оказана необходимая медицинская помощь. При этом изначально говорилось, что пострадали 10 человек.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел во время подготовки к свадебному торжеству. Само мероприятие решили не отменять. Уточнялось, что опасности на территории происшествия больше нет. Поэтому подготовительные работы к празднику продолжили.