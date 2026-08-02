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02 августа 2026 в 20:09

Число жертв теракта в Пакистане возросло

Число жертв теракта в Пакистане увеличилось до 14 человек

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Количество погибших в результате теракта у полицейского участка в северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва в Пакистане выросло до 14 человек, сообщило издание Dawn со ссылкой на правоохранительные органы. Еще 20 человек получили ранения.

По информации правоохранителей, взрыв совершил террорист-смертник. Начальник полиции округа Сват Умара Хан рассказал, что он привел взрывное устройство в действие после того, как его попытались остановить и обыскать у входа в участок.

Инцидент произошел в районе площади Кабал-Чоук, где в момент атаки проходил многолюдный митинг. Он был посвящен протесту против нарастающей террористической активности в долине Сват.

Ранее сообщалось, что не менее семи человек погибли и 18 получили ранения в результате взрыва у полицейского участка в Пакистане. Район оцепили, пострадавших доставили в больницы.

До этого мужчина на автомобиле въехал в толпу людей в берлинском парке Тиргартен. Как минимум один человек погиб. Около 30 людей получили ранения. Чуть позже мужчина напал на прохожих с мачете. Полицейские в ходе операции застрелили подозреваемого.

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