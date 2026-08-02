В российском регионе от удара БПЛА погиб ребенок В Белгородской области украинский БПЛА ударил рядом с детской площадкой

Один ребенок погиб и еще двое получили ранения в результате удара украинского беспилотника в Белгородской области, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев на платформе МАКС. По его данным, удар пришелся рядом с детской площадкой в селе Принцевка.

С большим прискорбием сообщаю, что в Валуйском округе от террористического удара киевских неонацистов погиб ребенок, еще двое получили ранения. В селе Принцевка украинский беспилотник ударил рядом с детской площадкой, — рассказал Шуваев.

Ранее региональный оперативный штаб также сообщил, что число пострадавших при ракетном обстреле села Казачья Лисица Грайворонского округа выросло до четырех человек. Один из госпитализированных с осколочными ранениями конечностей находится в Борисовской центральной районной больнице перед переводом в медучреждение Белгорода.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко до этого сообщил, что в окрестностях города произошло возгорание поля из-за падения обломков сбитого силами ПВО беспилотника. На месте инцидента продолжают работать пожарные расчеты, при этом информации о пострадавших не поступало.