Пламя охватило целое поле под Омском после налета БПЛА

Поле загорелось под Омском в результате падения обломков сбитого БПЛА, сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко в мессенджере МАКС. По его информации, никто не пострадал.

В результате падения обломков вражеского БПЛА, сбитого ПВО Минобороны России, произошло возгорание в поле в окрестностях Омска. На месте работают пожарные. Пострадавших нет, — отметил губернатор.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук предположил, что Вооруженные силы Украины могли атаковать Омскую область с территории России. Он также не исключил версию запуска БПЛА непосредственно под Омском. В Министерство обороны России не комментировали данную информацию.

Ранее два пассажирских лайнера из Москвы и Санкт-Петербурга не смогли приземлиться в Омске и вынужденно ушли на запасной аэродром в Новосибирск. Изменения в маршрутах затронули рейс FV6473 авиакомпании «Россия», следовавший из Северной столицы, а также рейс SU1688 компании «Аэрофлот» из Шереметьево.