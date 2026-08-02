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02 августа 2026 в 17:06

Пламя охватило целое поле под Омском после налета БПЛА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Поле загорелось под Омском в результате падения обломков сбитого БПЛА, сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко в мессенджере МАКС. По его информации, никто не пострадал.

В результате падения обломков вражеского БПЛА, сбитого ПВО Минобороны России, произошло возгорание в поле в окрестностях Омска. На месте работают пожарные. Пострадавших нет, — отметил губернатор.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук предположил, что Вооруженные силы Украины могли атаковать Омскую область с территории России. Он также не исключил версию запуска БПЛА непосредственно под Омском. В Министерство обороны России не комментировали данную информацию.

Ранее два пассажирских лайнера из Москвы и Санкт-Петербурга не смогли приземлиться в Омске и вынужденно ушли на запасной аэродром в Новосибирск. Изменения в маршрутах затронули рейс FV6473 авиакомпании «Россия», следовавший из Северной столицы, а также рейс SU1688 компании «Аэрофлот» из Шереметьево.

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Виталий Хоценко
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