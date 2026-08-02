В Ирландии высмеяли заявление Рубио об ударах ВСУ по России Журналист Боуз осудил слова Рубио об ударах ВСУ вглубь России

Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X раскритиковал заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что удары Вооруженных сил Украины вглубь России придали новый импульс переговорному процессу. По мнению журналиста, подобная логика абсурдна. В частности, он провел параллель с гипотетической ситуацией, когда удары Ирана по американской инфраструктуре могли бы вынудить США прекратить военные действия против Тегерана. Официального ответа Госдепартамента на критику не последовало.

По его логике, я полагаю, если Иран начнет наносить удары по складам Amazon и нефтеперерабатывающим заводам в Техасе, США прекратят бомбардировки Тегерана? — написал Боуз.

Ранее госсекретарь США заявил, что американская администрация намерена предпринять в ближайшие недели конкретные действия, чтобы определить перспективы возврата сторон конфликта на Украине за стол переговоров. По его словам, Вашингтон намерен оставаться конструктивным участником дипломатических усилий и не собирается устраняться от поиска путей деэскалации.