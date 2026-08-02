Тысячи испанских силовиков бросились «латать» прорванную границу в Сеуте В Сеуту направили более трех тысяч силовиков из-за миграционного кризиса

Более трех тысяч военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов обеспечивают безопасность в испанской Сеуте в разгар миграционного кризиса, сообщили РИА Новости в представительстве правительства Испании в автономном городе. Как рассказали агентству, в ближайшие дни к операции присоединятся еще несколько сотрудников морской службы гражданской гвардии, которые будут контролировать прибрежную зону и морскую границу.

Численность сотрудников полиции и гражданской гвардии увеличили с 696 до 1042 человек. Военных где-то две тысячи человек, — сообщили агентству.

За сутки в испанский автономный город Сеута, расположенный на севере Африки, проникли около 50 тыс. мигрантов из Марокко. Большинство прибывших составили молодые мужчины, а также несовершеннолетние. Как пишут местные издания, к массовому пересечению границы мигрантов призывали через мессенджеры. В распространявшихся сообщениях утверждалось, что испанская полиция не будет препятствовать их проникновению.

Ранее сообщалось, что на морском участке границы испанского анклава Сеуты с Марокко появилось плавучее заграждение протяженностью 500 метров. Оно призвано затруднить новые попытки мигрантов проникнуть в автономный город. Систему развернули у пограничного волнореза Тарахаль, расположенного на границе Сеуты с Марокко.