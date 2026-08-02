В КНР раскрыли систему слежки за людьми по мотивам фильма «Особое мнение» NYT: в Китае раскрыли масштабную систему слежки за иностранцами

Китайские власти используют масштабную систему для сбора и анализа данных об иностранцах, проживающих или приезжающих в страну, пишет The New York Times. По данным издания, платформа Dynamic Control Platform for Overseas Personnel изначально предназначалась для полиции города Чжанцзякоу, принимавшего Олимпиаду 2022 года. В статье система представлена в виде футуристического интерфейса управления, напоминающего тот, что показан в картине «Особое мнение» с актером Томом Крузом.

В ней содержатся сведения почти о 12 тыс. человек, включая иностранных граждан, журналистов, студентов, жителей Гонконга и Тайваня. Как пишет NYT, база включает данные о национальности, дате рождения, поле, семейном положении, адресе, роде занятий и вероисповедании. Кроме того, в ней содержится информация о часто посещаемых местах, визитах в больницы, оплате топлива, перелетах и поездках на поездах, а также сведения, полученные с камер видеонаблюдения.