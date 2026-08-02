В КНР раскрыли систему слежки за людьми по мотивам фильма «Особое мнение»

Китайские власти используют масштабную систему для сбора и анализа данных об иностранцах, проживающих или приезжающих в страну, пишет The New York Times. По данным издания, платформа Dynamic Control Platform for Overseas Personnel изначально предназначалась для полиции города Чжанцзякоу, принимавшего Олимпиаду 2022 года. В статье система представлена в виде футуристического интерфейса управления, напоминающего тот, что показан в картине «Особое мнение» с актером Томом Крузом.
В ней содержатся сведения почти о 12 тыс. человек, включая иностранных граждан, журналистов, студентов, жителей Гонконга и Тайваня. Как пишет NYT, база включает данные о национальности, дате рождения, поле, семейном положении, адресе, роде занятий и вероисповедании. Кроме того, в ней содержится информация о часто посещаемых местах, визитах в больницы, оплате топлива, перелетах и поездках на поездах, а также сведения, полученные с камер видеонаблюдения.
По информации издания, документы о государственных закупках указывают на связь платформы с пекинской компанией Origin Dynamic, которая поставляет полиции робототехнику, оборудование и услуги для систем видеонаблюдения. В 2023 году компания подала патент на схожую систему для работы с данными иностранных граждан.
Ранее сообщалось, что НАТО будет использовать платформу Maven с элементами искусственного интеллекта от американской компании Palantir для отслеживания возможных перемещений российских войск. В то же время Германия и Франция выступали против использования разработки. Однако в ее пользу выступили Великобритания, Нидерланды и Швеция.