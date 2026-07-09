НАТО задействует нейросети для слежки за Россией The Times: НАТО начнет использовать платформу Palantir для слежки за армией РФ

НАТО начнет использовать платформу Palantir Maven с элементами искусственного интеллекта для мониторинга передвижений российских войск, сообщает газета The Times. Система, уже применяемая Министерством обороны Великобритании, объединяет данные стран Альянса для выявления слабых мест в оборонных стратегиях и принятия более взвешенных решений о размещении личного состава.

Согласно статье, Maven собирает информацию от государств-членов НАТО, что позволяет выявлять уязвимости в оборонительных планах Альянса и принимать обоснованные решения о дислокации войск. Платформа будет отображать расположение сил вдоль восточного фланга НАТО, детально отслеживать перемещения российских подразделений и оповещать должностных лиц о действиях Москвы.

Издание отмечает, что Германия и Франция ранее выражали несогласие с применением платформы Palantir, в то время как Великобритания, Нидерланды и Швеция поддержали ее использование. Присвоение Maven статуса полной технической готовности означает, что американская система искусственного интеллекта может быть задействована в проведении учений НАТО, боевом планировании и обеспечении материально-технической базы Альянса. Кроме того, система получила доступ к секретным базам данных организации после прохождения процедуры аккредитации и проверки безопасности.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что НАТО квалифицирует Россию как долгосрочную угрозу евроатлантической безопасности. Она подчеркнула экзистенциальный и системный характер противостояния Альянса с Москвой.