«Экзистенциальный характер»: Захарова разъяснила отношение НАТО к России Захарова: НАТО видит в России экзистенциальную и системную угрозу

НАТО квалифицирует Россию как долгосрочную угрозу евроатлантической безопасности, цитирует пресс-служба МИД РФ представителя ведомства Марию Захарову. Она подчеркнула экзистенциальный и системный характер противостояния Альянса с Москвой.

Под этим в Анкаре подписались все союзники. Причем даже те, кто заявляет, что не существует никаких признаков готовящегося нападения со стороны России, — обратила внимание дипломат.

Ранее Захарова предупредила, что безответственные решения, принятые на саммите НАТО, могут спровоцировать катастрофу для всего мирового сообщества. Она напомнила высказывание генсека Альянса Марка Рютте, заявившего, что «нет времени на раздумья».

До этого Захарова указала, что трещины в НАТО сохраняются. По ее словам, главе военного блока Марку Рютте не удалось представить встречу как эпохальное событие.

Генсек НАТО также выразил надежду, что по итогам саммита в Анкаре Альянс официально закрепит за Россией статус долгосрочной угрозы. По словам Рютте, в последнее время оборонные бюджеты и вложения в ВПК стран-членов значительно выросли.