Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
08 июля 2026 в 23:21

Захарова предрекла миру катастрофу из-за решений НАТО

Захарова: безответственные решения НАТО могут привести мир к катастрофе

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Безответственные решения, принятые на саммите НАТО, могут спровоцировать катастрофу не только для самого военного блока, но и для всего мирового сообщества, приводит пресс-служба МИД РФ слова представителя ведомства Марии Захаровой. Она напомнила о высказывании генсека Альянса Марка Рютте, заявившего, что «нет времени на раздумья».

А жаль, ведь если бы натовские стратеги остановились бы и поразмышляли, то, возможно, не принимали бы столь безответственных решений, которые могут привести к катастрофе не только Альянс, но и весь мир, — сказала дипломат.

Ранее Захарова подчеркнула, что трещины в НАТО сохраняются, несмотря на демонстрацию лояльности США со стороны лидеров европейских стран и Канады на саммите. По ее словам, генсеку Альянса Марку Рютте не удалось представить встречу как эпохальное событие.

До этого Рютте выразил надежду, что по итогам саммита в Анкаре Альянс официально закрепит за Россией статус долгосрочной угрозы. По его словам, в последнее время оборонные бюджеты и вложения в ВПК стран-членов значительно выросли.

Россия
Мария Захарова
НАТО
катастрофы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В НАТО раскрыли, без какого оружия останется Европа
Мужчина выстрелил в бывшую жену, чтобы скрыть измену
Стало известно о жертвах и пострадавших в Иране при ударах США
В Дагестане снова ввели ЧС из-за подтопления
Поплавская предложила Журавлеву заключить контракт и отправиться на СВО
В Белгородской области скончался пострадавший от удара дрона 1 июля
Иран атаковал американские военные объекты в Персидском заливе
Shaman ответил на слухи о падении со сцены в Перми
Врачи спасли ребенка с магнитами внутри
Найдено тело одной из пропавших в Туве девочек
Удары США по Ирану парализовали движение в Ормузском проливе
«Устали от нападок»: стало известно, почему НАТО разваливается на глазах
В НАТО заявили, что Европа готова к выводу войск США
Пострадавшей под Белгородом потребовалась помощь столичных медиков
Европарламент потребовал проверить главу ФИФА из-за просьбы Трампа
В Дагестане вода прорвала дамбу
Один россиянин погиб, еще 22 ранены при атаках ВСУ на один из регионов
В ФСБ раскрыли детали вербовки задержанной по делу о подготовке теракта
Силовики задержали члена правления оппозиционной партии «Мать Армения»
В Сети появились кадры задержания неудавшейся террористки
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа
Семья и жизнь

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно
Общество

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.