Захарова предрекла миру катастрофу из-за решений НАТО

Безответственные решения, принятые на саммите НАТО, могут спровоцировать катастрофу не только для самого военного блока, но и для всего мирового сообщества, приводит пресс-служба МИД РФ слова представителя ведомства Марии Захаровой. Она напомнила о высказывании генсека Альянса Марка Рютте, заявившего, что «нет времени на раздумья».

А жаль, ведь если бы натовские стратеги остановились бы и поразмышляли, то, возможно, не принимали бы столь безответственных решений, которые могут привести к катастрофе не только Альянс, но и весь мир, — сказала дипломат.

Ранее Захарова подчеркнула, что трещины в НАТО сохраняются, несмотря на демонстрацию лояльности США со стороны лидеров европейских стран и Канады на саммите. По ее словам, генсеку Альянса Марку Рютте не удалось представить встречу как эпохальное событие.

До этого Рютте выразил надежду, что по итогам саммита в Анкаре Альянс официально закрепит за Россией статус долгосрочной угрозы. По его словам, в последнее время оборонные бюджеты и вложения в ВПК стран-членов значительно выросли.