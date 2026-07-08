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08 июля 2026 в 11:44

«Я жду»: Рютте озвучил свою главную надежду на саммите НАТО

Рютте ждет от НАТО документального подтверждения угрозы со стороны России

Марк Рютте Марк Рютте Фото: Julian Stratenschulte/dpa/Global Look Press
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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ожидает, что по итогам саммита в Анкаре Альянс официально закрепит статус России как долгосрочной угрозы, сообщает агентство Anadolu. По словам Рютте, за последнее время по всему Блоку значительно выросли оборонные расходы и инвестиции в военную промышленность.

Я жду четкого документального подтверждения того, что Россия является долгосрочной угрозой, — высказался генсек НАТО.

Ранее Рютте заявил, что участники двухдневного саммита в Анкаре подтвердят обязательства по дальнейшей поддержке Украины. По словам главы Альянса, члены Блока намерены заверить Киев в продолжении оказания помощи.

Кроме того, он сообщил, что Альянс инициирует новые проекты производственного партнерства, которые позволят выпускать и обслуживать американские вооружения прямо в Европе. По словам Рютте, к этим инициативам присоединились крупные американские компании.

Также генсек НАТО отметил, что лидеры стран — членов Альянса на саммите в Анкаре выступят с заявлением о недопустимости обладания Ираном ядерным оружием. По его словам, в декларации также будет подчеркнута важность сохранения свободы судоходства в Ормузском проливе для всех 32 государств НАТО.

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