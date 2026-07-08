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08 июля 2026 в 09:47

Рютте анонсировал обязательства стран — участниц НАТО по Украине

Рютте: участники саммита НАТО дадут обещание и дальше поддерживать Киев

Марк Рютте Марк Рютте Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
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Участники двухдневного саммита НАТО, который проходит в Анкаре, дадут обязательства и дальше поддерживать Украину, заявил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте. По его словам, которые передает ТАСС, члены Блока намерены заверить Киев в том, что продолжат оказывать ему помощь.

Ожидаю, что сегодня союзники вновь заявят о твердом намерении далее оказывать Украине поддержку, — отметил Рютте.

Ранее сообщалось, что Украина накануне саммита НАТО отвергла мирный план президента США Дональда Трампа из 28 пунктов и потребовала более выгодных условий соглашения. По информации источников, Киев рассчитывал добиться пересмотра условий в связи с изменением ситуации на фронте.

До этого стало известно, что участники саммита НАТО подписали соглашения на сумму не менее $50 млрд в рамках форума оборонной промышленности. Контракты охватывали закупки систем ПВО, БПЛА, а также реализацию совместных проектов в области вооружений.

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