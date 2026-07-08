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08 июля 2026 в 08:37

Участники саммита НАТО подписали оружейные контракты на крупную сумму

Türkıye: участники саммита НАТО в Анкаре подписали соглашения на $50 млрд

Марк Рютте (в центре) позирует с министрами обороны стран НАТО и представителями оборонной промышленности во время Форума оборонной промышленности НАТО на саммите НАТО в Анкаре Марк Рютте (в центре) позирует с министрами обороны стран НАТО и представителями оборонной промышленности во время Форума оборонной промышленности НАТО на саммите НАТО в Анкаре Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Участники саммита НАТО в Анкаре подписали соглашения на сумму не менее $50 млрд в рамках форума оборонной промышленности, передает газета Türkıye. По ее информации, контракты охватывают закупки систем ПВО, БПЛА, а также реализацию совместных проектов в области вооружений.

Генсек НАТО Марк Рютте отметил, что 20 стран Североатлантического альянса примут участие в инициативе Drone Edge, в рамках которой инвестируют $40 млрд в производство беспилотников и средств борьбы с ними. Пленарное заседание с присутствием глав государств и правительств Блока запланировано на 8 июля.

Ранее аналитик Ниджат Сезгин заявил, что Анкара намеренно подчеркнула исключительно протокольный характер визита президента Украины Владимира Зеленского на саммит НАТО. Политика в аэропорту встречал министр культуры и туризма, а не представители Альянса, администрации президента Турции или Минобороны.

До этого депутат Госдумы Вячеслав Никонов выразил мнение, что на саммите НАТО страны-участницы обсудят вопрос уничтожения или как минимум ослабления России. По его словам, такова традиционная повестка Альянса с момента его создания.

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