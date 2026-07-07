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07 июля 2026 в 14:00

В Госдуме заявили, что на саммите НАТО обсудят вопрос уничтожения России

Депутат Никонов: страны НАТО обсудят на саммите вопрос уничтожения России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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На открывшемся сегодня саммите НАТО страны-участницы обсудят вопрос уничтожения или как минимум ослабления России — такова традиционная повестка Альянса с момента его создания, заявил депутат Государственной думы Вячеслав Никонов. Как передает корреспондент NEWS.ru, член ГД, выступая с трибуны нижней палаты парламента, отметил, что западные страны переживают период ослабления и активно борются за сохранение своего господства над миром.

Сегодня открывается саммит НАТО. На повестке дня традиционный вопрос для НАТО с момента его создания — как уничтожить нас или хотя бы ослабить. Запад проседает и всеми силами борется за власть над миром. Мы для них, конечно, кость в горле. Для нас в этом случае нет никаких иллюзий. Стратегия США заключается в том, чтобы подчищать неподконтрольные центры силы. Этим занимаются последовательно под флагом демократии, — заявил депутат.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что курс НАТО на вооружение Украины закончится поражением Запада. Он также обратил внимание на удручающее состояние европейской экономики.

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что администрация главы российского государства самым внимательным образом будет отслеживать все заявления и информацию, поступавшие с полей проведения саммита НАТО в Анкаре. Он отметил, что это событие вызывает интерес.

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