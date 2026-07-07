Лавров объяснил, чем обернется для НАТО линия на милитаризацию Лавров: линия НАТО по вооружению Киева завершится поражением Запада

Линия НАТО по вооружению Украины закончится поражением Запада, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с председателем Комиссии Африканского союза Махмудом Али Юсуфом. Также дипломат обратил внимание на удручающее состояние европейской экономики. Трансляция совместной пресс-конференции доступна на сайте МИД РФ.

Если они (страны НАТО. — NEWS.ru) хотят до предела милитаризироваться, когда-то это просто закончится поражением в их гонке за собственным превосходством, — отметил Лавров.

Ранее Лавров сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский играет глубоко трагического персонажа, у которого будет несчастный финал. По мнению дипломата, трагизм в целом уместен для нынешней ситуации, в которой оказался украинский политик.

До этого аналитики заявили, что в обозримом будущем НАТО не распадется, однако внутренние противоречия могут привести к фактическому расколу Альянса и двоевластию. По их мнению, США переориентируются на Азиатско-Тихоокеанский регион, а Европа сосредоточится на собственных проблемах, что приведет к появлению двух центров власти — в Брюсселе и Вашингтоне.