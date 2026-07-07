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07 июля 2026 в 13:19

Лавров высказался о том, какую роль играет Зеленский

Лавров: Зеленский играет глубоко трагического персонажа

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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Президент Украины Владимир Зеленский играет глубоко трагического персонажа, у которого будет несчастный финал, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции с председателем Комиссии Африканского союза Махмудом Али Юсуфом. Он подчеркнул, что трагизм уместен для нынешней ситуации главы Киева, встреча транслировалась пресс-службой ведомства на платформе Rutube.

Бывший глава «Квартала 95» (Владимир Зеленский. — NEWS.ru) сейчас играет глубоко трагического персонажа. И я думаю, что трагизм этой ситуации гораздо более уместен к тому, что происходит и чем это завершится, — заявил Лавров.

Глава дипломатического ведомства также подчеркнул, что Россия будет следить за итогами встречи президента США Дональда Трампа и Зеленского. Переговоры пройдут в рамках саммита НАТО в Анкаре с 7 по 8 июля.

Кроме того, Лавров высказался по поводу линии НАТО по вооружению Киева. По его мнению, она закончится поражением Запада. Дипломат также обратил внимание на удручающее состояние европейской экономики.

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