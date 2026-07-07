Лавров сделал заявление о предстоящей встрече Трампа и Зеленского в Анкаре

Лавров сделал заявление о предстоящей встрече Трампа и Зеленского в Анкаре Лавров: Россия будет следить, чем закончится встреча Трампа и Зеленского

Россия будет следить за итогами встречи президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского на саммите НАТО, который проходит 7–8 июля в Анкаре, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, в ходе российско-американского саммита на Аляске Москву заверили, что Зеленский «будет выполнять рекомендации США». Трансляция пресс-конференции главы российского МИД доступна на сайте дипмиссии.

Ну посмотрим, чем закончится встреча, которая будет на саммите НАТО в Анкаре, — указал Лавров.

Ранее Лавров подчеркнул, что линия НАТО по вооружению Украины закончится поражением Запада. Также дипломат обратил внимание на удручающее состояние европейской экономики.

До этого Лавров сообщил, что Зеленский играет глубоко трагического персонажа, у которого будет несчастный финал. По мнению министра, трагизм в целом уместен для нынешней ситуации, в которой оказался украинский политик.

Ранее стало известно, что Трамп проведет серию двусторонних встреч на полях саммита НАТО в Анкаре 7–8 июля. Запланированы переговоры американского лидера с украинским президентом Владимиром Зеленским, а также с главой переходного правительства Сирии Ахмедом аш-Шараа.