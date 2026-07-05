В США сообщили о планах Трампа на саммите НАТО

В США сообщили о планах Трампа на саммите НАТО Reuters: Трамп проведет ряд встреч с Зеленским и аш-Шараа на саммите НАТО

Президент США Дональд Трамп проведет несколько двусторонних встреч на полях саммита НАТО в Анкаре, сообщает агентство Reuters. Американский лидер встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также планируется диалог с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа. Саммит будет проведен 7–8 июля.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков передал слова президента РФ Владимира Путина, которые он озвучил Трампу, о том, что Киев и ЕС используют «ложное восприятие» общего положения дел на линии боевого соприкосновения».

До этого бывший пресс-секретарь Юлия Мендель написала, что президент Украины Владимир Зеленский препятствует завершению конфликта. По ее словам, глава государства воплощает в жизнь сценарии своего комедийного шоу «Квартал 95».

Тогда же представитель МИД России Мария Захарова напомнила о том, как Зеленский лгал Западу об успехах на поле боя, чтобы получить побольше денег. Константиновка, которую, киевские власти называли укрепленным пунктом, освобождена, добавила она.