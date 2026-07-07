В Кремле пообещали следить за саммитом НАТО Песков: Кремль будет отслеживать все новости с саммита НАТО

Администрация главы российского государства самым внимательным образом отслеживает все заявления и всю информацию, которая поступает с полей проведение саммита НАТО в Анкаре, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые опубликованы пресс-службой Кремля на платформе МАКС, это событие вызывает интерес.

Безусловно, это событие, которое вызывает очень большой интерес, в том числе и наш интерес. Мы, конечно же, будем отслеживать все новости и всю информацию, которая будет поступать из Анкары, — сказал он.

Ранее экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров высказал мнение, что европейцы попытаются втянуть президента США Дональда Трампа в конфликт с Россией на саммите НАТО. Он считает, что к самой украинской повестке на встрече в Анкаре они подойдут с осторожностью, чтобы не раздражать американского лидера.

До этого политолог Юрий Светов заявил, что на саммите НАТО Европа будет убеждать президента США продолжить поддержку Украины. По его мнению, ЕС намеревается обосновать свою просьбу якобы отсутствием успехов российской армии на фронте.