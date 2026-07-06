Политолог объяснил, чего Европа будет добиваться от США на саммите НАТО

Политолог объяснил, чего Европа будет добиваться от США на саммите НАТО Политолог Килинкаров: европейцы хотят втянуть Трампа в конфликт с Россией

Европейцы попытаются втянуть президента США Дональда Трампа в конфликт с Россией на саммите НАТО, такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал экс-депутат Верховной рады Украины политолог Спиридон Килинкаров. При этом к самой украинской повестке на встрече в Анкаре они подойдут с осторожностью, чтобы не раздражать американского лидера, считает эксперт.

На саммите НАТО европейцы, скорее всего, подойдут к украинской повестке с осторожностью, потому что она может стать серьезным раздражителем для Трампа. А самого хозяина Белого дома они как раз хотят втянуть в большую войну, хотя он приложил массу усилий, чтобы вывести США в статус посредника. Теперь же США пытаются вернуть обратно и сделать стороной конфликта, — отметил Килинкаров.

Вопрос Украины в Анкаре прозвучит, но ключевым на этом саммите не станет, добавил политолог. По его мнению, президенту Украины Владимиру Зеленскому едва ли дадут полноценно выступить в присутствии Трампа.

От Зеленского можно ожидать чего угодно, в том числе новых претензий к союзникам, включая США. Скорее всего, ему отведут некий «приставной стульчик» для формального участия, но не более, — заключил аналитик.

Ранее глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции Бурханеттин Дуран сообщил, что Украина, южный фланг Альянса и угрозы Евро-Атлантическому региону станут ключевыми темами саммита НАТО. По его мнению, лидеры стран-участниц также оценят шаги по увеличению оборонных инвестиций.