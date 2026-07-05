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05 июля 2026 в 18:28

Стали известны ключевые вопросы саммита НАТО в Анкаре

Дуран: саммит НАТО в Анкаре сосредоточится на Украине и южном фланге

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Украина, южный фланг Альянса и угрозы Евро-Атлантическому региону станут ключевыми темами саммита НАТО в Анкаре, сообщил глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции Бурханеттин Дуран в соцсетях. Лидеры также оценят шаги по увеличению оборонных инвестиций.

Лидеры обменяются мнениями на стратегическом уровне об угрозах, рисках и вызовах, стоящих перед евроатлантическим регионом; будет обсуждаться ситуация на Украине и последние события на южном фланге Альянса, — указал Дуран.

В рамках подготовки к саммиту во вторник, 30 июня, в Брюсселе состоялась встреча представителей стран НАТО. На ней обсудили проект итоговой декларации предстоящего саммита. Он пройдет 7–8 июля.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что главными препятствиями для Альянса остаются перегруженность оборонных предприятий и дефицит возможностей для подготовки военнослужащих. По его словам, несмотря на рост финансирования, производственные мощности уже работают на пределе. В прошлом году европейские члены Альянса увеличили военные расходы на 20%, а Германия планирует к 2029 году утроить оборонный бюджет. При этом значительная часть заказов на вооружение размещена у американских компаний.

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