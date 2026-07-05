Генсек НАТО назвал два основных препятствия для Альянса

Перегруженность оборонных мощностей и нехватка возможностей для вербовки и обучения военных являются двумя главными препятствиями для НАТО, заявил генсек Альянса Марк Рютте в интервью The Wall Street Journal. Преодолению этих проблем будет посвящен предстоящий саммит в Анкаре.

По словам Рютте, теперь, когда деньги поступают в Альянс, оборонно-промышленная база наращивает производство, однако темпы освоения средств практически достигают предела. Газета отмечает, что в прошлом году неамериканские члены НАТО увеличили военные расходы на 20% — до $574 млрд (44,3 трлн рублей). Германия нарастила траты на 24%, до $114 млрд (8,8 трлн рублей), и к 2029 году планирует выйти на уровень около $180 млрд (13,9 трлн рублей) — почти втрое выше показателя 2024 года. При этом, как пишет WSJ, только у компаний из США заказано вооружений примерно на $300 млрд (23,1 трлн рублей).

Ранее бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил сомнение в бесконечном существовании Североатлантического альянса, заявив, что гарантировать его сохранение в долгосрочной перспективе невозможно. По его мнению, историческая практика показывает, что даже самые устойчивые международные институты могут утратить актуальность или прекратить свое существование в зависимости от геополитической обстановки.