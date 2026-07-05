Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил сомнение в бесконечном существовании Североатлантического альянса, заявив, что гарантировать его сохранение в долгосрочной перспективе невозможно, сообщает Spiegel. По его мнению, историческая практика показывает, что даже самые устойчивые международные институты могут утратить актуальность или прекратить свое существование в зависимости от геополитической обстановки.

В связи с этим политик призвал европейские государства — члены Блока срочно увеличить военные бюджеты. Такой шаг, по его убеждению, способен одновременно укрепить позиции НАТО в глазах Вашингтона и снизить риск выхода Соединенных Штатов из организации.

Столтенберг подчеркнул, что рост оборонных расходов со стороны Европы является ключевым аргументом в переговорах с американской стороной, поскольку демонстрирует готовность союзников нести бремя коллективной безопасности, а также служит страховкой на случай ослабления трансатлантических обязательств США. В Альянсе и национальных правительствах пока воздерживаются от официальных комментариев по поводу этих высказываний.

Ранее заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Россия расценивает планы Латвии построить завод беспилотников на общей границе как провокацию. По его словам, балтийские политики преследуют корыстные цели: участие в освоении военных бюджетов ЕС, приобретение геополитической значимости и получение статуса ключевого элемента восточного фланга НАТО.