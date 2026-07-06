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06 июля 2026 в 12:42

Политолог объяснил, почему НАТО может развалиться

Политолог Перенджиев: НАТО может развалиться из-за сокращения поддержки США

NATO NATO Фото: Shutterstock/FOTODOM
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НАТО может развалиться из-за сокращения поддержки со стороны Соединенных Штатов, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, существование Альянса также поставит под вопрос и возможный конфликт с Россией.

[Йенс] Столтенберг (бывший генсек НАТО. — NEWS.ru) — человек, знающий структуру изнутри. Он понимает, что в первую очередь Альянс — это коммерческий проект США для получения прибыли. В настоящее время Вашингтон отстраненно относится к объединению, все меньше и меньше использует его именно в этом качестве. В данном случае НАТО, например, отказалось помогать Штатам в проведении агрессии против Ирана. Поэтому Столтенберг понимает, что Альянс не реализует свою ключевую задачу. Суть же сводится к тому, что он еще выполняет функцию, при которой американцы продают военную технику Европе, а она передает ее Украине. Правда, другую — устаревшую, — пояснил Перенджиев.

Он подчеркнул, что закупки оружия европейскими странами становятся все менее частыми, поэтому ЕС и НАТО в целом не приносят США прибыли, так как основное оружие покупают арабские государства. По словам политолога, Вашингтон больше заинтересован в разжигании или продолжении конфликта на Ближнем Востоке, поскольку там есть страны с финансовыми ресурсами.

НАТО может перестать существовать, когда фактически спровоцирует Россию на конфликт и Москва ответит, даст по зубам. В любом случае это может произойти в краткосрочной перспективе, в течение ближайших пяти лет. Скажется ослабление самих стран Альянса как таковых из-за экономического кризиса. Во-первых, будет трещать Евросоюз, потому что у стран Северной Европы одни интересы, у стран на Балканах — другие, на Западе Европы — третьи, в Восточной и Центральной Европе — четвертые. А за трещанием Европейского союза будет трещать и НАТО, — заключил Перенджиев.

Ранее Столтенберг усомнился в вечности НАТО, поскольку гарантировать его долгосрочное существование невозможно. По его словам, история показывает, что даже самые стабильные международные организации могут потерять свою актуальность или исчезнуть из-за изменений в геополитической ситуации.

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