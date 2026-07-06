Политолог раскрыл, что может обсуждаться на предстоящем саммите НАТО

На предстоящем саммите НАТО Европа будет убеждать президента США Дональда Трампа продолжить поддержку Украины, заявил NEWS.ru политолог Юрий Светов. По его мнению, ЕС намеревается обосновать свою просьбу отсутствием успехов российской армии на фронте.

На саммите НАТО будет обсуждаться один вопрос — как нанести России стратегическое поражение. Европейские чиновники всячески рассказывают, как они будут убеждать Трампа, что Украина не проигрывает, а Киеву нужны помощь, деньги и оружие, и они все сделают, всего добьются. Можно же посмотреть комментарии европолитиков, которые заявляют, что ни одна из сторон не имеет перевеса на линии [украинского] конфликта. То есть они упорно делают вид, что освобождения Константиновки не было, — поделился Светов.

Он подчеркнул, что атаки дронов на российскую территорию являются свидетельством продолжающейся борьбы Украины с РФ. На этом фоне, по мнению политолога, не стоит ожидать каких-либо значимых изменений в урегулировании конфликта на предстоящем саммите НАТО.

Да, Трамп сказал, что он встретится с [Владимиром] Зеленским (президент Украины. — NEWS.ru), обсудит с ним все, потом будет звонок [Владимиру] Путину. Ну и что? Мы не должны забывать январь прошлого года. Кто говорил, что решит все за два-три звонка? Трамп. Прошло полтора года. И с его же стороны звучат слова, что он размышляет о том, как передать Украине лицензию на производство ракет и, может быть, построить совместные заводы. Разговор Путина с Трампом 4 июля имел главную задачу: объяснить ему, что мы наступаем и не остановимся, — добавил Светов.

Ранее сообщалось, что на полях саммита НАТО в Анкаре Трамп проведет несколько двусторонних встреч. В рамках одной из них американский лидер запланировал диалог с Зеленским.