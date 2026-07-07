«Формальность»: в Турции объяснили сдержанный прием Зеленского

Анкара намеренно подчеркнула исключительно протокольный характер визита президента Украины Владимира Зеленского на саммит НАТО, заявил РИА Новости глава Центра изучения кризисов в Европе турецкий эксперт и аналитик Ниджат Сезгин. При встрече политика в аэропорту его принял министр культуры и туризма, а не представители внешнеполитического блока, администрации президента или Министерства обороны Турции.

Турция сознательно не стала придавать приезду Зеленского формат полноценного двустороннего визита, — подчеркнул эксперт.

По мнению Сезгина, когда президента встречает чиновник, не курирующий внешнюю политику или безопасность, это свидетельствует о желании принимающей стороны акцентировать внимание на формальном, а не на политически весомом значении визита. Эксперт добавил, что в дипломатической практике уровень лица, встречающего иностранного гостя у трапа, является важным политическим сигналом.

Ранее телеканал CNN сообщил, что лидеры стран НАТО решили не акцентировать внимание на теме Украины и ее президенте в ходе предстоящего саммита Альянса. По данным издания, такое решение связано с опасениями негативной реакции со стороны президента США Дональда Трампа.