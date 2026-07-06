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06 июля 2026 в 12:04

Лидеры НАТО «задвинули» Зеленского на саммите

DT: Зеленскому отвели второстепенную роль, чтобы не раздражать Трампа

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press
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Лидеры стран НАТО отодвинули на второй план тему Украины и ее президента Владимира Зеленского на предстоящем саммите Альянса, пишет газета The Daily Telegraph. Отмечается, что они опасаются негативной реакции президента США Дональда Трампа.

Вместо этого Альянс решил отодвинуть и самого Зеленского, и украинский вопрос на второй план, опасаясь вызвать недовольство Дональда Трампа, — говорится в статье.

Ранее сообщалось, что Трамп проведет несколько двусторонних встреч на полях саммита НАТО в Анкаре. Он встретится с Зеленским.

До этого сообщалось, что европейские страны «молились», чтобы предстоящий саммит НАТО в Анкаре прошел без неожиданностей, учитывая непростые отношения Альянса с нынешней администрацией США. Отмечается, что между Вашингтоном и европейскими государствами сложилось своеобразное новое равновесие: трансатлантический альянс превратился прежде всего в партнерство, построенное на взаимной выгоде.

Ранее политолог Юрий Светов заявил, что ключевым фактором, который определит итоги саммита НАТО в Анкаре, станет участие Трампа. По его словам, европейские политики рассчитывают провести личную встречу с американским лидером, чтобы обсудить вопросы дальнейшей поддержки Украины.

Европа
НАТО
США
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
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