Лидеры НАТО «задвинули» Зеленского на саммите DT: Зеленскому отвели второстепенную роль, чтобы не раздражать Трампа

Лидеры стран НАТО отодвинули на второй план тему Украины и ее президента Владимира Зеленского на предстоящем саммите Альянса, пишет газета The Daily Telegraph. Отмечается, что они опасаются негативной реакции президента США Дональда Трампа.

Вместо этого Альянс решил отодвинуть и самого Зеленского, и украинский вопрос на второй план, опасаясь вызвать недовольство Дональда Трампа, — говорится в статье.

Ранее сообщалось, что Трамп проведет несколько двусторонних встреч на полях саммита НАТО в Анкаре. Он встретится с Зеленским.

До этого сообщалось, что европейские страны «молились», чтобы предстоящий саммит НАТО в Анкаре прошел без неожиданностей, учитывая непростые отношения Альянса с нынешней администрацией США. Отмечается, что между Вашингтоном и европейскими государствами сложилось своеобразное новое равновесие: трансатлантический альянс превратился прежде всего в партнерство, построенное на взаимной выгоде.

Ранее политолог Юрий Светов заявил, что ключевым фактором, который определит итоги саммита НАТО в Анкаре, станет участие Трампа. По его словам, европейские политики рассчитывают провести личную встречу с американским лидером, чтобы обсудить вопросы дальнейшей поддержки Украины.