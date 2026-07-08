Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
08 июля 2026 в 09:43

Киев отверг мирный план Трампа и озвучил ему новые требования

NYP: Украина не приняла мирный план Трампа из 28 пунктов

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: AdMedia/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Накануне саммита НАТО Украина отвергла мирный план президента США Дональда Трампа из 28 пунктов и потребовала более выгодных условий соглашения, сообщает New York Post со ссылкой на украинских чиновников. По данным издания, Киев рассчитывает добиться пересмотра условий в связи с изменением ситуации на фронте. При этом украинская сторона не рассматривает возможность переговоров с Россией для дипломатического урегулирования конфликта.

Украина отказалась от плана из 28 пунктов по прекращению боевых действий с Россией и настаивает на более выгодных условиях, — сказано в материале.

Ранее заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что тема визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Россию оставалась на повестке дня. Он добавил, что при необходимости согласование их поездки в Москву будет проведено оперативно.

Кроме того, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин и Трамп продолжат диалог в ближайшее время. Он отметил, что у глав государств есть понимание необходимости таких контактов.

Европа
Украина
США
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Госдума ужесточила требования к мигрантам для работы в России
Налет на Татарстан, обстрел автобуса, шпионы в Крыму: ВСУ атакуют РФ 8 июля
На ЗАЭС раскрыли истинные планы ВСУ в Энергодаре
Боец ВС России проявил смекалку при захвате опорного пункта
Лантратова рассказала о признании нарушений Украины правозащитниками
Глава Румынии усомнился в одном решении Трампа
В Госдуме предупредили о новой мошеннической схеме с самозапретами
ВС России ударили «Геранями» по ж/д технике ВСУ в Запорожской области
«Бездомный» принц Гарри, избиение Кейт: новости королевской семьи Британии
В Киеве разгорелся мощный пожар
В Госдуме рассказали о практической пользе нового закона о стажировках
В Швеции назвали число истребителей Gripen, которые поставят на Украину
SHAMAN потанцевал с Мизулиной в кружевном платье
«Для всего мира»: Рютте одобрил политику Трампа по разрушению Ирана
Жителям Бурятии запретили покупать алкоголь в День семьи
Казанец предстанет перед судом за убийство рабочего во время ремонта
«В футболе люди вменяемые»: Колосков оценил вероятность снятия санкций с РФ
Авария с двумя фурами затруднила движение на М-11 в Ленобласти
Таможенники в Шереметьево пресекли контрабанду драгоценностей
В НАТО намерены сдерживать усиление России
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Натираю кабачки на терке и на сковороду — к чаю подаю хрустящие хачапури: нежнее и вкуснее классики
Общество

Натираю кабачки на терке и на сковороду — к чаю подаю хрустящие хачапури: нежнее и вкуснее классики

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно
Общество

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.