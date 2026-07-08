Киев отверг мирный план Трампа и озвучил ему новые требования NYP: Украина не приняла мирный план Трампа из 28 пунктов

Накануне саммита НАТО Украина отвергла мирный план президента США Дональда Трампа из 28 пунктов и потребовала более выгодных условий соглашения, сообщает New York Post со ссылкой на украинских чиновников. По данным издания, Киев рассчитывает добиться пересмотра условий в связи с изменением ситуации на фронте. При этом украинская сторона не рассматривает возможность переговоров с Россией для дипломатического урегулирования конфликта.

Украина отказалась от плана из 28 пунктов по прекращению боевых действий с Россией и настаивает на более выгодных условиях, — сказано в материале.

Ранее заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что тема визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Россию оставалась на повестке дня. Он добавил, что при необходимости согласование их поездки в Москву будет проведено оперативно.

Кроме того, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин и Трамп продолжат диалог в ближайшее время. Он отметил, что у глав государств есть понимание необходимости таких контактов.