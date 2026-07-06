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06 июля 2026 в 18:54

Рябков ответил на вопрос о визите Уиткоффа и Кушнера в Россию

Рябков: визит Уиткоффа и Кушнера в Россию остается на повестке дня

Сергей Рябков Сергей Рябков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Тема визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Россию остается на повестке дня, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. Он добавил, что при необходимости согласование поездки в Москву будет проведено оперативно, передает РИА Новости.

Эта тема тоже в повестке дня, — сказал Рябков.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Уиткофф и Кушнер готовы при необходимости вновь приехать в Москву. Такое заявление он сделал по итогам беседы президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по телефону.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва признательна Уиткоффу и Кушнеру за усилия, приложенные в рамках украинского урегулирования. Он отметил, что вклад американских переговорщиков конструктивен.

Также Рябков заявил, что диалог России и США, в том числе касательно украинского урегулирования, не прерывался. По его словам, Москва наблюдала по линии Вашингтона «элементы дрейфа» в отношении договоренностей в Анкоридже.

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