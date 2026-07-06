Песков ответил, стоит ли ждать новых контактов Путина и Трампа Песков: Путин и Трамп в ближайшее время продолжат диалог

Президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп продолжат диалог в ближайшее время, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, у глав государств есть понимание этого.

И у президента Путина, и у президента Трампа есть понимание, что их контакты будут продолжены в ближайшее время, — заявил Песков.

Ранее пресс-секретарь отметил, что контакты между Россией и США носят частный характер. Они регулярно проходят, несмотря на то, что американские эмиссары Стив Уиткофф и Джаред Кушнер перестали посещать РФ в последнее время. Со слов Пескова, в настоящее время они заняты. Он отметил, что их будут рады видеть в российской столице, как только у эмиссаров появится свободное время.

Также Песков раскрыл отношение Трампа к украинскому вопросу. Он отметил, что у лидера США достаточно последовательная позиция. Песков также опроверг все слухи, что американский президент меняет свое мнение, как флюгер.