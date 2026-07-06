В Кремле указали на позицию Трампа по Украине Песков: Трамп придерживается последовательной позиции по Украине

У президента США Дональда Трампа достаточно последовательная позиция по конфликту на Украине, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые передает РИА Новости, слухи о том, что Трамп меняет свою точку зрения «как флюгер», не соответствуют действительности.

Вы знаете, у президента Трампа достаточно последовательная позиция, и все вот эти измышления о том, что он якобы как флюгер меняет свою точку зрения, конечно же, не соответствуют действительности, — сказал он.

Ранее Трамп планировал провести разговор с президентом России Владимиром Путиным после встречи с украинским главой Владимиром Зеленским в Турции. Тот подтвердил эту информацию.

До этого Путин провел телефонный разговор с Трампом. Российский лидер лично поздравил главу Белого дома с Днем независимости США. Он поднял тему Киева, отметив, что Украина и ЕС используют «ложное восприятие общего положения дел на линии боевого соприкосновения».

Также заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что США не вправе навязывать свое видение мира другим странам и вмешиваться в их дела. Он приурочил свой пост к 250-летию независимости страны.