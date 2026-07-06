Трамп сразу позвонит Путину после беседы с Зеленским Reuters: Трамп планирует разговор с Путиным после встречи с Зеленским в Турции

Президент США Дональд Трамп планирует провести разговор с президентом России Владимиром Путиным после встречи с украинским главой Владимиром Зеленским в Турции, сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. Тот подтвердил информацию.

Трамп проведет встречу с Зеленским на полях саммита НАТО. Мероприятие запланировано в Анкаре на 7 и 8 июля. Известно, что он также переговорит с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа.

Ранее Путин провел телефонный разговор с Трампом. Российский лидер лично поздравил главу Белого дома с Днем независимости США. Он поднял тему Киева, отметив, что Украина и ЕС используют «ложное восприятие общего положения дел на линии боевого соприкосновения».

До этого бывший пресс-секретарь Юлия Мендель написала, что Владимир Зеленский препятствует завершению конфликта. По ее словам, глава государства воплощает в жизнь сценарии своего комедийного шоу «Квартал 95».