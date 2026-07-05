«Пусть разберутся с бардаком»: Медведев «поздравил» США с юбилеем Медведев посоветовал США не вмешиваться в дела других стран

США не вправе навязывать свое видение мира другим странам и вмешиваться в их дела, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram-канале. Свой пост он приурочил к 250-летию независимости страны.

США стукнуло 250 лет. Они пример для подражания или «империя зла»? На мой взгляд, ни то ни другое. Но вот в чем едины большинство стран на планете: Америка не вправе принимать решения за других. Любое государство — и маленькое, и огромное — сможет разобраться со своими проблемами самостоятельно. У США и Белого дома нет никакого права навязывать другим свою волю. Пусть разберутся сначала с бардаком в своем доме, — написал Медведев.

Ранее американский предприниматель Илон Маск предложил отправлять из страны всех, кто не лоялен США. Миллиардер назвал таких людей предателями, которые заслуживают лишь презрения.

До этого президент США Дональд Трамп во время торжественной речи, посвященной 250-летию Дня независимости, пообещал отстаивать право граждан на владение и ношение оружия. Также американский лидер заявил о «возвращении американской мечты», назвав ее сильной и прекрасной».