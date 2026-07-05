Маск призвал немедленно высылать из США «предателей» Маск предложил высылать из США граждан, которые не любят страну

Основатель SpaceX Илон Маск призвал немедленно высылать из США всех, кто проявляет нелояльность к стране, написал он в социальной сети X. Предприниматель назвал таких людей предателями, которые заслуживают лишь презрения.

Любой, кто не любит Америку, — предатель и заслуживает лишь презрения. Те, кто не любит Америку, кто проявляет нелояльность, должны быть немедленно высланы из страны, — заявил Маск.

Свое резкое высказывание основатель SpaceX и владелец Х опубликовал в ответ на пост пользователя, который написал, что любить Америку — это нормально. Маск согласился с автором, но решил усилить позицию жестким призывом к депортации несогласных.

Ранее Маск связал деятельность USAID с финансированием госпереворота на Украине и Уханьского института вирусологии. По его мнению, американское агентство причастно как к событиям, предшествовавшим российско-украинскому конфликту, так и к появлению коронавируса. Маск подчеркнул, что из-за действий ведомства пострадали миллионы людей по всему миру.

До этого американист Дмитрий Дробницкий предположил, что Илон Маск не стремится занимать официальные политические должности, но хочет оставаться влиятельным игроком. По мнению эксперта, бизнесмену интересна роль спонсора и публичного активиста, формирующего повестку.