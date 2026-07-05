Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
05 июля 2026 в 19:20

Маск призвал немедленно высылать из США «предателей»

Маск предложил высылать из США граждан, которые не любят страну

Илон Маск Илон Маск Фото: Francis Chung — Pool via CNP/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Основатель SpaceX Илон Маск призвал немедленно высылать из США всех, кто проявляет нелояльность к стране, написал он в социальной сети X. Предприниматель назвал таких людей предателями, которые заслуживают лишь презрения.

Любой, кто не любит Америку, — предатель и заслуживает лишь презрения. Те, кто не любит Америку, кто проявляет нелояльность, должны быть немедленно высланы из страны, — заявил Маск.

Свое резкое высказывание основатель SpaceX и владелец Х опубликовал в ответ на пост пользователя, который написал, что любить Америку — это нормально. Маск согласился с автором, но решил усилить позицию жестким призывом к депортации несогласных.

Ранее Маск связал деятельность USAID с финансированием госпереворота на Украине и Уханьского института вирусологии. По его мнению, американское агентство причастно как к событиям, предшествовавшим российско-украинскому конфликту, так и к появлению коронавируса. Маск подчеркнул, что из-за действий ведомства пострадали миллионы людей по всему миру.

До этого американист Дмитрий Дробницкий предположил, что Илон Маск не стремится занимать официальные политические должности, но хочет оставаться влиятельным игроком. По мнению эксперта, бизнесмену интересна роль спонсора и публичного активиста, формирующего повестку.

Мир
США
Илон Маск
SpaceX
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Офтальмологи ЯНАО спасли зрение недоношенного малыша
Трамп назвал условие для укрепления связей США и Турции
В Крыму начали восстанавливать электроснабжение
Трамп раскрыл, как Турция изменилась при Эрдогане
Жемчужную похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
Политолог объяснил, какую хитрую провокацию создает НАТО против России
Житель ЯНАО предстанет перед судом за выстрел в неприятеля в ходе ссоры
Синоптик успокоил петербуржцев, принявших природное явление за смерч
Новак назвал напряженной ситуацию на рынке топлива в России
В Минцифры рассказали о защите авторских прав при использовании ИИ
В России могут поменять регламент пересдачи ЕГЭ
Власти раскрыли, будут ли вводить в РФ плату за иностранный интернет-трафик
Помогал с бизнесом и скинул из окна? Что известно о ЧП с тренершей в Москве
ВСУ сделали опасной дорогу к российскому городу
Жительница Саратовской области отдала мошенникам почти 15 млн рублей
Удары возмездия ВС РФ по Украине 7 июля: как Россия отвечает на атаки ВСУ
Раскрыто, будет ли на саммите НАТО обсуждаться размещение ЯО на Украине
ДТП с автобусом на региональной трассе едва не унесло жизни троих детей
Путин проведет совещание по проблемам с доступностью топлива
В Госдуме оценили идею раздельного обучения для мальчиков и девочек
Дальше
Самое популярное
Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя
Life Style

Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная
Общество

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины
Семья и жизнь

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.