НАТО начнет производить американские Abrams и ATACMS в Европе Рютте: НАТО будет производить американское вооружение в Европе

Североатлантический альянс запускает новые проекты промышленной кооперации, которые позволят производить и обслуживать ключевые американские вооружения непосредственно на европейской территории, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на оборонно-промышленном форуме в Анкаре. Он уточнил, что к инициативам присоединились американские корпорации Boeing, Lockheed Martin, Raytheon, General Dynamics Land Systems и Anduril, а также европейские оборонные компании Rheinmetall, Diehl и польская PGZ, передает РИА Новости.

США и несколько ведущих американских оборонных компаний <…> договорились о новых инициативах промышленного сотрудничества с крупнейшими европейскими игроками оборонной отрасли. Это позволит нам производить или обслуживать здесь, в Европе, ключевые американские вооружения, такие как танки Abrams, ракеты AMRAAM, ATACMS, Barracuda 500M, авиабомбы Small Diameter Bomb и ракеты Stinger, — сказал он.

Ранее чиновники НАТО и представители европейских властей сообщили, что перед саммитом в Анкаре европейские политики всерьез начали прорабатывать «невероятный» вариант — как сохранить Альянс без американской поддержки. По их оценке, единственный способ для выживания организации — ослабить ее зависимость от Вашингтона.

Кроме того, аналитики отметили, что в обозримой перспективе НАТО сохранится как структура, однако накопленные противоречия способны спровоцировать ее фактический коллапс и возникновение двух противоборствующих центров влияния. Согласно прогнозам экспертов, Вашингтон переключит внимание на Азиатско-Тихоокеанский регион, в то время как европейские столицы сконцентрируются на собственных проблемах.