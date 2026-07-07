«Единственный способ»: на Западе придумали, как спасти НАТО FT: снижение зависимости от США может спасти НАТО

Европейские политики накануне саммита НАТО в Анкаре начали всерьез обсуждать «немыслимый» сценарий — как сохранить Альянс без участия США, сообщает The Financial Times со ссылкой на чиновников Альянса и представителей европейских властей. По их мнению, единственный путь выживания организации — снизить ее зависимость от Вашингтона.

Гренландия поставила европеизацию НАТО в центр своей повестки дня. Иран отодвинул европеизацию на второй план. Но все больше это становится единственным способом спасти НАТО, — говорится в материале.

Газета отмечает, что дискуссии о будущем НАТО затрагивают множество аспектов — от политического управления до военной стратегии. Как заявил французский чиновник, сокращение американского присутствия означает не только уменьшение численности войск и техники, но и пересмотр принципов ведения боевых действий.

Ранее аналитики заявили, что в ближайшей перспективе НАТО не прекратит существование, однако накопившиеся разногласия могут привести к его фактическому расколу и установлению двоевластия. По мнению экспертов, Вашингтон сместит акцент на Азиатско-Тихоокеанский регион, а европейские государства сосредоточатся на внутренних вопросах, что создаст два центра принятия решений — в ЕС и столице США.