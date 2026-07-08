Рютте раскрыл решение НАТО по ядерной программе Ирана

Лидеры стран Альянса на саммите в Анкаре объявят о недопустимости получения Ираном ядерного оружия, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. По его словам, которые приводит ТАСС, страны НАТО также подчеркнут необходимость сохранения свободы судоходства в Ормузском проливе, особенно для всех 32 государств — членов Альянса.

Я также ожидаю, что лидеры обсудят Иран. НАТО подтвердит, что Иран никогда не должен получить ядерные возможности. И про принцип свободы навигации в Ормузском проливе. Он должен быть полностью открыт — это ключевой пункт для всех 32 стран НАТО, — отметил Рютте.

Ранее генеральный секретарь НАТО назвал последние удары США по Ирану «абсолютно необходимыми». По словам Рютте, удары Ирана не должны были остаться без ответа.

Между тем источник газеты The Wall Street Journal сообщил, что США намерены продолжить переговоры с Ираном для достижения окончательного соглашения. По данным собеседника издания, Вашингтон сохраняет готовность к дипломатическому урегулированию, несмотря на новые удары по территории Исламской Республики.