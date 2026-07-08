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08 июля 2026 в 10:06

«Абсолютно необходимо»: Рютте заступился за США после ударов по Ирану

Рютте: НАТО считает последние удары США по Ирану необходимыми

Марк Рютте Марк Рютте Фото: Flashpic/Keystone Press Agency/Global Look Press
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НАТО считает, что последние удары США по Ирану были «абсолютно необходимыми», заявил генсек Альянса Марк Рютте по прибытии на саммит военного блока. Он также подчеркнул, что Ормузский пролив должен быть открыт. Трансляция велась на сайте Альянса.

Я считаю их абсолютно необходимыми. После того, как суда были атакованы, я считаю ключевым, что США ответили на это, — сказал Рютте.

Ранее Центральное командование ВС США объявило о завершении новой серии наступательных ударов по Ирану. Атаке подверглось более 80 целей — якобы в ответ на удары Ирана по танкерам, которые пытались пройти Ормузский пролив по неразрешенным Ираном маршрутам.

До этого заместитель главы МИД Исламской Республики Казем Гарибабади сообщил, что американская атака на Иран нарушила положения первого и второго пунктов Исламабадского меморандума о взаимопонимании. Кроме того, дипломат добавил, что Вашингтон за три недели неоднократно нарушал условия меморандума.

Политолог Евгений Минченко выразил мнение, что по итогам нескольких раундов конфликта Ирана и США Тегеран скорее остался в плюсе, чем Вашингтон. По его мнению, атака на Исламскую Республику была ошибкой президента США Дональда Трампа.

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