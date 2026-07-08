Иран обвинил Вашингтон в срыве Исламабадских соглашений МИД Ирана: атака США перечеркнула два пункта Исламабадского меморандума

Американская атака на Иран нарушила положения первого и второго пунктов Исламабадского меморандума о взаимопонимании, приводит агентство Fars слова заместителя главы МИД Исламской Республики Казема Гарибабади. По его словам, это грубое нарушение достигнутых договоренностей. Дипломат добавил, что Вашингтон за три недели неоднократно нарушал условия меморандума.

Атака США против Ирана является грубым нарушением пунктов 1 и 2 меморандума о взаимопонимании, заключенного в Исламабаде, — подчеркнул Гарибабади.

Ранее сообщалось, что США начали серию мощных ударов по Ирану. Как передавало Центральное командование ВС США (CENTCOM), причиной возобновления боевых действий стали предполагаемые атаки Тегерана на коммерческие суда в Ормузском проливе.

До этого стало известно, что Вашингтон аннулировал ослабление санкций, ранее касавшееся иранского нефтяного сектора. Министерство финансов США прекратило действие генеральной лицензии, выданной в июне, которая продлевала послабление рестрикций до 21 августа. Новая генеральная лицензия требует завершить все действия, разрешенные первоначальным документом, до 17 июля.