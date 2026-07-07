Минфин США аннулировал «зеленый свет» для Ирана

Вашингтон аннулировал ослабление санкций, ранее касавшееся иранского нефтяного сектора, следует из постановления Министерства финансов США. Ведомство прекратило действие генеральной лицензии, выданной в июне, которая продлевала послабление рестрикций до 21 августа.

В министерство указали, что с 7 июля генеральная лицензия от 21 июня, приостанавливавшая односторонние американские санкции против иранского нефтяного сектора до 21 августа, «отменяется и полностью замещается» новым документом. В соответствии с этим новым положением, с 7 июля запрещены любые новые транзакции, связанные с нефтяным сектором Ирана, включая операции по закупке и погрузке продукции. Новая генеральная лицензия требует завершить все действия, разрешенные первоначальным документом, до 17 июля.

Ранее сообщалось, что до 68 млн баррелей иранской нефти остается на танкерах в море, пока Тегеран ищет покупателей. Активность связана с временным исключением из санкций США, которое действует до 21 августа. Это окно позволяет проводить операции с производством, продажей, доставкой и разгрузкой иранской нефти и нефтепродуктов.