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08 июля 2026 в 00:40

Пентагон начал серию мощных атак на Иран

США нанесли по Ирану новые удары после обвинений в атаке на суда в Ормузе

Ракетный удар Ракетный удар Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Соединенные Штаты Америки начали серию мощных ударов по Ирану, сообщило в социальных сетях Центральное командование ВС США (CENTCOM). Причиной возобновления боевых действий указаны предполагаемые атаки Исламской Республики на коммерческие суда в Ормузском проливе.

Удары США наносятся в ответ на иранские удары по трем коммерческим судам, которые проходили через Ормузский пролив, — говорится в публикации.

Иранские СМИ сообщили о семи взрывах, произошедших в городе Сирик на юге страны. Также поступила информация о шести взрывах в южном городе Бендер-Аббас и на острове Кешм.

Ранее стало известно, что Вашингтон аннулировал ослабление санкций, ранее касавшееся иранского нефтяного сектора. Министерство финансов США прекратило действие генеральной лицензии, выданной в июне, которая продлевала послабление рестрикций до 21 августа.

До этого президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожить инфраструктуру Ирана, но при этом отметил, что по-прежнему заинтересован в заключении мира с Тегераном. Стороны либо придут к соглашению, либо «работа будет завершена», уточнил он.

США
Иран
Ормузский пролив
ракетные удары
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