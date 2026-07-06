Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
06 июля 2026 в 17:46

Трамп заговорил о мире и сразу же пригрозил Ирану уничтожением

Трамп пригрозил уничтожить инфраструктуру Ирана

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: AdMedia/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожить инфраструктуру Ирана, но при этом заявил, что по-прежнему заинтересован в заключении сделки с Тегераном. Как передает Reuters, он сказал журналистам в Белом доме, что либо стороны придут к соглашению, либо «работа будет завершена». Американский лидер отметил, что не хочет оказывать давление на 91 млн человек.

Мы или добьемся сделки, или закончим работу. И закончить работу будет несложно. Я бы предпочел заключить сделку, потому что не хочу воздействовать на 91 млн человек. Мы можем уничтожить их мосты за час. Мы можем вышибить их запасы энергоносителей, все эти прекрасные большие предприятия, построенные ими, — заявил Трамп.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что в ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин подтвердил Трампу готовность России содействовать деэскалации ситуации вокруг Ирана. По его словам, Москва готова оказывать практическое содействие усилиям по стабилизации обстановки в регионе.

До этого бывший министр иностранных дел ФРГ Йошка Фишер заявил, что США потерпели фиаско в конфликте с Ираном, что приведет к негативным изменениям в регионе Персидского залива. По его мнению, Тегеран продолжит развивать свою атомную программу, что спровоцирует гонку ядерных вооружений.

США
Иран
Дональд Трамп
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ сделали опасной дорогу к российскому городу
Жительница Саратовской области отдала мошенникам почти 15 млн рублей
Удары возмездия ВС РФ по Украине 7 июля: как Россия отвечает на атаки ВСУ
Раскрыто, будет ли на саммите НАТО обсуждаться размещение ЯО на Украине
Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Бурятии
Путин проведет совещание по проблемам с доступностью топлива
В Госдуме оценили идею раздельного обучения для мальчиков и девочек
Марин Ле Пен признали виновной и оставили право баллотироваться
Подросток из Верхней Пышмы пропал после прогулки с друзьями
«Ущерб здоровью»: депутат о целителе, который лечит зрение силой мысли
Пьяный житель Ленобласти спровоцировал погоню со стрельбой
В Словакии объяснили «приостановку» выдачи виз россиянам
Двух итальянцев задержали за якобы шпионаж в пользу России
В Госдуме рассказали о выплатах вдовам участников СВО из числа детей-сирот
ВС России атаковали перевозившие БПЛА для ВСУ фуры
Обстановка в Крыму 7 июля: что с поездами, какие отменены, как доехать
Погода в Москве в среду, 8 июля: грозы, ливни и тепло до +23 градусов
Мигранты самовольно организовали платную парковку во Владивостоке
Женщина с кухонным ножом угрожала ребенку в Ставрополе
В доме убийцы украинки Березовской нашли «пыточную»
Дальше
Самое популярное
Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя
Life Style

Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная
Общество

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины
Семья и жизнь

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.