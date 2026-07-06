Трамп заговорил о мире и сразу же пригрозил Ирану уничтожением

Президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожить инфраструктуру Ирана, но при этом заявил, что по-прежнему заинтересован в заключении сделки с Тегераном. Как передает Reuters, он сказал журналистам в Белом доме, что либо стороны придут к соглашению, либо «работа будет завершена». Американский лидер отметил, что не хочет оказывать давление на 91 млн человек.

Мы или добьемся сделки, или закончим работу. И закончить работу будет несложно. Я бы предпочел заключить сделку, потому что не хочу воздействовать на 91 млн человек. Мы можем уничтожить их мосты за час. Мы можем вышибить их запасы энергоносителей, все эти прекрасные большие предприятия, построенные ими, — заявил Трамп.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что в ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин подтвердил Трампу готовность России содействовать деэскалации ситуации вокруг Ирана. По его словам, Москва готова оказывать практическое содействие усилиям по стабилизации обстановки в регионе.

До этого бывший министр иностранных дел ФРГ Йошка Фишер заявил, что США потерпели фиаско в конфликте с Ираном, что приведет к негативным изменениям в регионе Персидского залива. По его мнению, Тегеран продолжит развивать свою атомную программу, что спровоцирует гонку ядерных вооружений.