Политолог назвал победителя в конфликте Ирана и США Политолог Минченко: Иран остался в плюсе после затяжного конфликта с США

По итогам нескольких раундов конфликта Ирана и США Тегеран скорее остался в плюсе, чем Вашингтон, выразил мнение в интервью NEWS.ru политолог Евгений Минченко. По его мнению, атака на Исламскую Республику была ошибкой президента США Дональда Трампа.

Атака Трампа на Иран была ошибкой, связанной с мощным давлением израильского лобби. Иран понес огромный урон, но в итоге выстоял, — подчеркнул Минченко.

Эксперт добавил, что дальнейшее развитие событий на Ближнем Востоке будет зависеть от позиции Израиля. Власти еврейского государства, подчеркнул он, пока не торопятся помогать Трампу соблюсти заключенные с Ираном соглашения.

Возобновление военных действий вполне вероятно, но для Трампа главное — додержать ситуацию «подвешенной» до ноября, до промежуточных выборов, — заключил Минченко.

Ранее Трамп пригрозил уничтожить инфраструктуру Ирана, но при этом отметил, что по-прежнему заинтересован в заключении мира с Тегераном. Стороны либо придут к соглашению, либо «работа будет завершена», уточнил он.