Пентагон отчитался о новой волне ударов по Ирану

Пентагон отчитался о новой волне ударов по Ирану CENTCOM: ВС США атаковали более 80 целей в Иране

Американские военные завершили новую серию наступательных ударов по Ирану, сообщило в социальных сетях Центральное командование ВС США (CENTCOM). В ведомстве уточнили, что атаке подверглись более 80 целей.

Силы Центрального командования завершили новый раунд наступательных ударов по Ирану, атаковав более 80 целей при помощи высокоточных боеприпасов, — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что Вашингтон аннулировал ослабление санкций, касавшееся иранского нефтяного сектора. Министерство финансов США прекратило действие генеральной лицензии, выданной в июне, которая продлевала послабление рестрикций до 21 августа.

До этого президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожить инфраструктуру Ирана. Но при этом отметил, что по-прежнему заинтересован в заключении мира с Тегераном. Стороны либо придут к соглашению, либо «работа будет завершена», уточнил он.

Также замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади указал, что атака США нарушила положения двух пунктов Исламабадского меморандума о взаимопонимании. По его словам, это грубое нарушение достигнутых договоренностей.