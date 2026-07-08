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08 июля 2026 в 05:31

В США сделали неожиданное заявление после атаки на Иран

WSJ: США хотят продолжить переговоры с Ираном, несмотря на серию новых атак

Флаги США и Ирана Флаги США и Ирана Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Соединенные Штаты выразили желание продолжить переговоры с Ираном для достижения окончательного соглашения, сообщил источник газеты The Wall Street Journal. Вашингтон склонен договариваться, несмотря на новые удары по территории Исламской Республики.

Белый дом посчитал действия Ирана в Ормузском проливе неприемлемыми и требующими жесткого ответа, говорится в статье. При этом источник подчеркнул, что США заинтересованы в возобновлении диалога с Ираном для финализации договоренностей.

Ранее американские военные завершили новую серию наступательных ударов по Ирану. Как отчиталось Центральное командование ВС США (CENTCOM), атаке подверглись более 80 целей.

До этого стало известно, что Вашингтон аннулировал ослабление санкций, ранее касавшееся иранского нефтяного сектора. Министерство финансов США прекратило действие генеральной лицензии, выданной в июне, которая продлевала послабление рестрикций до 21 августа.

Также замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади заявил, что атака США нарушила положения двух пунктов Исламабадского меморандума о взаимопонимании. По его словам, это грубое нарушение достигнутых договоренностей.

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