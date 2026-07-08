«Тефлоновый Марк не спас»: Захарова раскрыла провал саммита НАТО Захарова: трещины между членами НАТО не удалось закамуфлировать на саммите

Трещины в Североатлантическом альянсе сохраняются, несмотря на демонстрацию лояльности США со стороны лидеров европейских стран и Канады на саммите НАТО, приводит пресс-служба МИД РФ слова представителя ведомства Марии Захаровой. По ее мнению, генсеку Альянса Марку Рютте не удалось представить встречу как эпохальное событие.

Тефлоновому Марку, как называют генсека, не пригодились его коммивояжерские навыки, чтобы сгладить острые углы в отношениях между союзниками по НАТО, — иронично отметила дипломат.

Захарова указала, что Рютте не смог умиротворить президента США Дональда Трампа, чтобы тот не утратил интерес к обеспечению безопасности Европы и не форсировал вывод американских сил и средств с континента. Представитель МИД РФ констатировала, что проблемы в трансатлантическом партнерстве не исчезли, даже когда руководители европейских государств и Канады открыто демонстрировали приверженность Вашингтону и подчеркивали готовность взять на себя дополнительные обязательства по защите собственных территорий.

Ранее Рютте выразил надежду, что по итогам саммита в Анкаре Альянс официально закрепит за Россией статус долгосрочной угрозы. По его словам, в последнее время оборонные бюджеты и вложения в ВПК стран-членов значительно выросли.