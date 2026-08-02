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02 августа 2026 в 19:06

Водитель без прав прокатил приятеля на капоте и поплатился за это

Катание друга на капоте в Челябинске кончилось для водителя пачкой штрафов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В Челябинске сотрудники Госавтоинспекции задержали 21-летнего водителя ВАЗ-2112, который решил покатать знакомого прямо на капоте машины, рассказал Telegram-канал пресс-службы городской Госавтоинспекции. Опасную поездку автоинспекторы заметили на видеозаписи, после чего быстро разыскали нарушителя.

Сотрудниками полиции был установлен водитель транспортного средства, им оказался молодой человек 2003 года рождения, который не имеет права на управление транспортными средствами, — говорится в сообщении.

Машину лихача сразу отправили на спецстоянку. В итоге катание на капоте обернулось для него несколькими административными протоколами: водителю придется ответить за управление машиной без прав, отсутствие полиса ОСАГО и документов на авто. Отдельные штрафы выписали за перевозку человека вне кабины и непристегнутый ремень безопасности.

Ранее в Кемерово 17-летний водитель кроссового мотоцикла погиб в результате ДТП. По предварительным данным, юноша ехал по тротуару, не справился с управлением и врезался в дерево. В полиции отметили, что погибший не имел водительских прав.

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