Полиция предотвратила «стрелку» с участием 69 школьников Почти 50 подростков задержали перед массовой потасовкой в Челябинске

В Челябинске правоохранители предотвратили массовую драку подростков, в которой, по предварительным данным, должны были участвовать 69 человек, сообщает Telegram-канал Ural Mash. После прибытия сотрудников полиции были задержаны 48 подростков. Инцидент произошел на Шоссе Металлургов.

У некоторых из них обнаружили сигнальный пистолет, складные ножи, страйкбольную гранату и несколько пневматических пистолетов. С задержанными и их родителями уже провели профилактические беседы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что против 14-летнего жителя Канска в Красноярском крае возбудили четыре уголовных дела за фальшивые сообщения о минировании. Школьник рассылал ложные предупреждения о терактах в школе через мессенджеры своему классному руководителю и дирекции.

До этого в Комсомольске-на-Амуре группа подростков напала на домашнего той-терьера. По словам местной жительницы, школьники начали бросать камни в ее супруга и собаку во время прогулки возле одного из домов на Октябрьской улице. В результате мужчина и животное получили травмы.