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30 июля 2026 в 10:35

Подросток трижды «заминировал» школу из-за нежелания учиться

В Канске завели уголовные дела против школьника из-за звонков о минировании

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Против 14-летнего жителя Канска в Красноярском крае возбудили четыре уголовных дела за фальшивые сообщения о минировании, сообщили в краевом управлении МВД в Telegram-канале. Школьник рассылал ложные предупреждения о терактах в школе через мессенджеры своему классному руководителю и дирекции, а также через интернет-портал юридической консультации.

Юный фигурант дважды в январе и одни раз в марте из-за нежелания идти в школу и в целях срыва занятий отправил через чат-боты одного из мессенджеров сообщения классному руководителю, заместителю директора и директору об опасных предметах в учебном заведении, — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе регионального управления СК сообщили, что против троих несовершеннолетних из Смоленской области завели уголовное дело за подготовку подрыва железнодорожного полотна. По версии следователей, юные злоумышленники действовали под руководством кураторов.

Кроме того, заместитель главы Следственного комитета РФ Елена Леоненко сообщила, что в 2025 году статус обвиняемых по уголовным статьям получили свыше 10 тыс. несовершеннолетних россиян. Представитель ведомства уточнила, что судебные инстанции приняли к производству 8105 таких дел.

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